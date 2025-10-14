«Авилон»: цены на автомобили в ноябре вырастут на 6%

Тем временем заявленное на 1 ноября введение заградительного утильсбора спровоцировало очереди из машин, которые россияне стремятся ввезти в Россию по старым условиям. Telegram-канал Baza сообщил, что во Владивостоке автомобилями забиты автостоянки, а паромы курсируют несколько раз в день и подолгу ожидают разгрузки. Сообщается и об очередях из автовозов на китайско-казахстанской и казахстанско-российской границах.