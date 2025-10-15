Ричмонд
В Самаре могут возобновить работы в ЖК «Космолет»

В Самаре рассмотрели возобновление работ в еще одном долгострое.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре состоялось совещание в профильном министерстве. Во время встречи застройщики и обманутые дольщики обсудили строительство на территории ЖК «Космолет».

Глава минстроя Александр Фомин потребовал представить план с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию. Кроме того, чиновник отметил, что необходимо приступить к работам до окончания текущего месяца.

Региональное министерство строительства создало все необходимые условия для возобновления строительных работ. Контроль за соблюдением графика будет осуществляться через регулярные проверки с участием представителей дольщиков. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.