В Самаре могут возобновить работы в ЖК «Космолет»

В Самаре состоялось совещание в профильном министерстве. Во время встречи застройщики и обманутые дольщики обсудили строительство на территории ЖК «Космолет».
Глава минстроя Александр Фомин потребовал представить план с указанием сроков введения объекта в эксплуатацию. Кроме того, чиновник отметил, что необходимо приступить к работам до окончания текущего месяца.
Региональное министерство строительства создало все необходимые условия для возобновления строительных работ. Контроль за соблюдением графика будет осуществляться через регулярные проверки с участием представителей дольщиков. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.