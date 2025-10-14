14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан обсудили приоритеты сотрудничества в машиностроении. Речь об этом шла на переговорах министра промышленности Беларуси Андрея Кузнецова с делегацией Республики Узбекистан во главе с первым заместителем министра экономики и финансов Илхомом Норкуловым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.
Участие в переговорах также приняли заместители министра промышленности Беларуси Леонид Рыжковский и Денис Бакей, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматулла Назаров. Основной темой встречи стало обсуждение перспектив и возможностей реализации совместных кооперационных проектов в области машиностроения.
Белорусская сторона подчеркнула высокий потенциал двустороннего взаимодействия и выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с узбекскими партнерами. Среди направлений приоритетными названы развитие промышленной кооперации в области сельскохозяйственного машиностроения, поставки двигателей и карьерной техники, сотрудничество в сфере станкостроения.
Участники переговоров подчеркнули важность укрепления производственных связей, внедрения передовых технологий и совместного освоения новых рынков сбыта продукции. Подтвержден интерес обеих сторон к активизации взаимодействия, созданию условий для устойчивого роста объемов производства и экспорта конкурентоспособной машиностроительной продукции белорусско-узбекского происхождения.
В Минпроме обратили внимание, что встреча прошла конструктивно и заложила основу для успешного продолжения переговорного процесса и начала практической реализации совместных инициатив. -0-