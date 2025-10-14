14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан обсудили приоритеты сотрудничества в машиностроении. Речь об этом шла на переговорах министра промышленности Беларуси Андрея Кузнецова с делегацией Республики Узбекистан во главе с первым заместителем министра экономики и финансов Илхомом Норкуловым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.