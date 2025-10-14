Насколько активно ИП перерегистрируются в юрлица, рассказали в Минэкономики

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насколько активно ИП перерегистрируются в юридические лица, рассказала в интервью телеканалу «Первый информационный» директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ольга Русинович, сообщает БЕЛТА.
Представитель Минэкономики отметила динамичное развитие сектора МСП и его значимый вклад в экономику страны. «На малый и средний бизнес приходится более четверти ВВП страны, пятая часть объемов промышленного производства, около трети розничной торговли и свыше половины товарооборота общепита. Его доля в экспорте товаров превышает 43%, а в экспорте услуг — 60%. Количество юрлиц — субъектов МСП ежегодно устойчиво прирастает. В 2024-м появилось 13 тыс. новых коммерческих организаций, а их общее число достигло исторического максимума — 129 тыс. В текущем году у нас также положительная динамика: плюс 9 тыс. юридических лиц», — отметила Ольга Русинович.
Директор департамента рассказала о том, насколько активно бизнес использует новые механизмы финансовой поддержки и обращается за услугами субъектов инфраструктуры поддержки МСП, а также о ходе перерегистрации индивидуальных предпринимателей, вид деятельности которых не входит в перечень разрешенных для ИП, в коммерческие организации.
«Процесс идет планово. На сегодня около половины ИП уже воспользовались возможностью “бесшовного перехода” либо определили иной вид деятельности из числа разрешенных, которым они будут заниматься. Перерегистрация продолжается, и до 1 января 2026 года еще есть время принять решение. Сама процедура проходит день в день. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно собрать простой пакет документов и обратиться в регистрирующий орган», — пояснила Ольга Русинович. -0-