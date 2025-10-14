Насколько активно ИП перерегистрируются в юрлица, рассказали в Минэкономики

«Процесс идет планово. На сегодня около половины ИП уже воспользовались возможностью “бесшовного перехода” либо определили иной вид деятельности из числа разрешенных, которым они будут заниматься. Перерегистрация продолжается, и до 1 января 2026 года еще есть время принять решение. Сама процедура проходит день в день. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно собрать простой пакет документов и обратиться в регистрирующий орган», — пояснила Ольга Русинович. -0-