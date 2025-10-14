Жуков оценил инициативу о самозапрете на автоматические списание с карт

Инициатива о введении самозапрета на автоматическое списание средств с банковских карт направлена на защиту прав потребителей подписных сервисов. Такое заявление в беседе с РИАМО сделал эксперт Роман Жуков.
Он отметил, что модель подписок выгодна как бизнесу, так и потребителям, но проблема возникает при незаметных списаниях за неиспользуемые услуги. Жуков поддержал законодательную инициативу, подчеркнув важность баланса между интересами клиентов и компаний.
По его словам, успех предложения зависит от создания удобной системы контроля подписок без излишних препятствий для рынка. Банкир добавил, что продавцы услуг должны нести равную ответственность за решение проблемы нежелательных списаний.
Ранее сообщалось, что около 16 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов.