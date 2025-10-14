Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ в 2026 году ожидает замедление экономики с выходом на стабильный рост

Специалисты отметили оживление кредитования и расширение программы госзаимствований в середине текущего года.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Центробанка полагают, что в 2026 году продолжится плавное замедление экономики России с выходом на устойчивый рост, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовили в департаменте исследований и прогнозирования Банка России.

«Ожидается дальнейшее плавное замедление экономики с последующим выходом на траекторию устойчивого роста в 2026 году», — говорится в документе.

Эксперты указали на оживление корпоративного и розничного кредитования в середине текущего года и расширение программы госзаимствований для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета. По мнению специалистов, эти факторы и смягчение ценовых денежно-кредитных условий поддержат спрос в экономике в четвертом квартале 2025 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пространство для снижения ключевой ставки Банка РФ остается. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru исключил варианты ее повышения. Замглавы ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что по июльскому прогнозу, инфляция может стабилизироваться на уровне 4% в 2026 году при средней ключевой ставке в диапазоне 12−13%.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше