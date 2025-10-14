ЦБ в 2026 году ожидает замедление экономики с выходом на стабильный рост

Специалисты Центробанка полагают, что в 2026 году продолжится плавное замедление экономики России с выходом на устойчивый рост, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовили в департаменте исследований и прогнозирования Банка России.
«Ожидается дальнейшее плавное замедление экономики с последующим выходом на траекторию устойчивого роста в 2026 году», — говорится в документе.
Эксперты указали на оживление корпоративного и розничного кредитования в середине текущего года и расширение программы госзаимствований для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета. По мнению специалистов, эти факторы и смягчение ценовых денежно-кредитных условий поддержат спрос в экономике в четвертом квартале 2025 года.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пространство для снижения ключевой ставки Банка РФ остается. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru исключил варианты ее повышения. Замглавы ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что по июльскому прогнозу, инфляция может стабилизироваться на уровне 4% в 2026 году при средней ключевой ставке в диапазоне 12−13%.