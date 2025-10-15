Автостанцию Ялты реконструируют к маю 2026 года

Капитальный ремонт автостанции в Ялте планируют завершить к началу мая 2026 года, несмотря на значительные технические трудности, связанные с особенностями объекта, сообщил директор «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов в эфире «Радио Крым».
По его словам, процесс реконструкции усложняется из-за технических проблем, вызванных спецификой объекта.
«Там есть и подвальные помещения, и 4 этажа, две плоскости, речка, набережная, то есть огромное количество сетей. Все это за долгие годы эксплуатации износилось. И теперь, конечно, наши строители, кто занимается этими работами, сталкиваются с достаточно большим количеством сложностей», — отметил Мартынов.
Несмотря на возникшие сложности, работы планируется завершить к началу мая 2026 года, чтобы автостанция была готова к открытию перед началом активного туристического сезона.