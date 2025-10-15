Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автостанцию Ялты реконструируют к маю 2026 года

Ожидается, что автостанция вновь откроется перед началом туристического сезона.

Источник: администрация Ялты/Tg

Капитальный ремонт автостанции в Ялте планируют завершить к началу мая 2026 года, несмотря на значительные технические трудности, связанные с особенностями объекта, сообщил директор «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов в эфире «Радио Крым».

По его словам, процесс реконструкции усложняется из-за технических проблем, вызванных спецификой объекта.

«Там есть и подвальные помещения, и 4 этажа, две плоскости, речка, набережная, то есть огромное количество сетей. Все это за долгие годы эксплуатации износилось. И теперь, конечно, наши строители, кто занимается этими работами, сталкиваются с достаточно большим количеством сложностей», — отметил Мартынов.

Несмотря на возникшие сложности, работы планируется завершить к началу мая 2026 года, чтобы автостанция была готова к открытию перед началом активного туристического сезона.