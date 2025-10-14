В Ростовской области Росприроднадзор взыскал с предприятия 34 млн рублей

В Ростовской области государственное предприятие было привлечено к ответственности за неуплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе донского Росприроднадзора.
По результатам проверки декларации предприятия Росприроднадзор установил задолженность за 2023 год в размере более 34,8 млн рублей. Предприятие не погасило долг в добровольном порядке. Поэтому надзорный орган обратиться в Арбитражный суд Ростовской области.
Суд поддержал требования Росприроднадзора, и в сентябре 2025 года исполнительное производство по делу было успешно завершено. Вся сумма задолженности была взыскана в полном объеме.