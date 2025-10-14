Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Lexus превратил LS в шестиколесный минивэн. Фото

В преддверии Токийского автосалона, который пройдёт с 30 октября по 9 ноября, Lexus представил новую версию флагманской модели LS. Этот роскошный седан преобразился в концептуальный электрический минивэн с шестью колёсами и тремя рядами сидений.

Источник: Life.ru

Пока Lexus LS существует только в виде прототипа. Тизерные изображения показывают, что новый минивэн уже превосходит по размерам Lexus LM, основанный на Toyota Alphard.

Автомобиль выделяется нестандартной колёсной формулой, широкой сдвижной дверью, вертикальными светодиодными фарами и задними фонарями, плавно переходящими на боковые панели. Внутри шестиместного салона присутствует мягкая подсветка.

На вопрос о возможностях серийного производства минивэна глава Toyota Акио Тойода сначала выразил сомнения в технических способностях инженеров. Затем он добавил, что компания намерена выпустить такой автомобиль в продажу.

Кроме Lexus LS в кузове минивэна, японский автопроизводитель покажет на Japan Mobility Show и другие новинки. Среди них — концептуальная электрифицированная Toyota Corolla в кузове седан.

Ранее Life.ru сообщал, что введение нового утильсбора в России могут отложить до 1 декабря. Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу отложить на месяц увеличение размера утилизационного сбора, хотя ранее новые правила расчёта должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше