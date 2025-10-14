Более Br400 тыс. штрафов. Нарушения законодательства о ценах с начала года выявлены у 212 субъектов

При рассмотрении обращения о значительном повышении цен на багет «Миник», производимый Пинским хлебозаводом, установлено, что предприятие сформировало отпускные цены на товар как на новый вид продукции, но без значительной степени усовершенствования или модификации ее свойств, чтобы обойти ограничения по увеличению цен, предусмотренные постановлением правительства № 713. Фактически отпускные цены на багет увеличены на 73% к отпускным ценам на ранее производимый багет «Мини» с посыпкой.