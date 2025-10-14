Более Br400 тыс. штрафов. Нарушения законодательства о ценах с начала года выявлены у 212 субъектов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли за январь-сентябрь установило нарушения законодательства о ценах и ценообразовании у 212 субъектов хозяйствования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МАРТ.
Штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили более Br400 тыс. (с учетом материалов предыдущих лет).
Как сообщается, за реализацию на экспорт по ценам ниже установленных пределов привлечены к административной ответственности СПК «Агрокомбинат Снов» и его должностное лицо в виде штрафа на общую сумму Br11 тыс., ОАО «Ошмянский мясокомбинат» — более Br6,5 тыс. (должностное и юридическое лицо). Также привлечены к административной ответственности должностные лица ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (вынесено предупреждение юридическому лицу), ОАО «Милкавита», ООО «АртисЛигал» — управляющая компания ООО «ПушКомпани».
В Брестской области установлен факт недобросовестного посредничества ООО «Белинвестторг» при реализации бюджетным организациям аккумуляторных батарей к легковым автомобилям, приобретенных на условиях предоставления оптовых скидок. Общество необоснованно применяло оптовые надбавки к отпускным ценам производителя (импортера). Кроме того, в ТТН указывалась не вся предусмотренная требованиями законодательства информация. Сумма штрафов на юридическое и должностное лицо составила более Br25 тыс.
При рассмотрении обращения о значительном повышении цен на багет «Миник», производимый Пинским хлебозаводом, установлено, что предприятие сформировало отпускные цены на товар как на новый вид продукции, но без значительной степени усовершенствования или модификации ее свойств, чтобы обойти ограничения по увеличению цен, предусмотренные постановлением правительства № 713. Фактически отпускные цены на багет увеличены на 73% к отпускным ценам на ранее производимый багет «Мини» с посыпкой.
В Могилевской области пресечена реализация товаров школьного ассортимента по завышенным ценам. В торговых объектах, где проходил контроль, на одежду школьного ассортимента применялись торговые надбавки в размере до 80% вместо 40%, на канцелярские товары они доходили до 440%. За нарушение ценового законодательства 12 лиц привлечены к административной ответственности. -0-