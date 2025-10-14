Трамп: все выходят из БРИКС после угроз США

«Я очень уверен в долларе. И у любого, кто хочет торговать в долларах, есть преимущество перед людьми, у которых долларов нет», — заявил президент журналистам. Он добавил, что если бы у власти остались Джо Байден или Камала Харрис, доллар мог бы утратить свои позиции. По его словам, именно благодаря его политике американская валюта вновь укрепила свои позиции в мире.