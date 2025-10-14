Трамп: все выходят из БРИКС после угроз США

Трамп заявил, что его угрозы работают.
Страны начали выходить из БРИКС после угроз ввести пошлины на всю продукцию, поставляемую из этих стран, заявил президент США Дональд Трамп во время двустороннего обеда с главой Аргентины Хавьером Милеем. Встреча прошла 14 октября в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома. По словам американского лидера, использование доллара дает странам значительные преимущества на мировом рынке.
«Я очень уверен в долларе. И у любого, кто хочет торговать в долларах, есть преимущество перед людьми, у которых долларов нет», — заявил президент журналистам. Он добавил, что если бы у власти остались Джо Байден или Камала Харрис, доллар мог бы утратить свои позиции. По его словам, именно благодаря его политике американская валюта вновь укрепила свои позиции в мире.
В ходе беседы Трамп также прокомментировал ситуацию вокруг объединения БРИКС, подчеркнув, что США готовы вводить тарифы на товары из стран, которые пытаются заменить доллар на альтернативные валюты. Он отметил, что после введения таких мер интерес к участию в БРИКС начал снижаться, а некоторые страны и вовсе пересмотрели свою политику. По оценке американского президента, попытки создать конкуренцию доллару через объединение БРИКС не увенчались успехом, и тенденция к отказу от доллара ослабевает.