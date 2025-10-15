Нацбанк ощутимо уменьшил курс евро и курс доллара на 15 октября

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 15 октября, среду. Так, стали ощутимо ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля довольно заметно подрос в середине рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 15 октября, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9663 белорусского рубля, 1 евро — 3,4275 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7090 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими во вторник, 14 октября, курс доллара и курс евро понизились, а курс российского рубля, наоборот, стал выше в среду, 15 октября. Ощутимее при этом изменен в сторону понижения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0206 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0356 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0195 белрубля.
Еще Нацбанк сделал заявление о 89,9% фальшивых долларов в Беларуси.