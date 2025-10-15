Для бюджета России неожиданно нашли 1,5 трлн рублей

Ранее Минфин России в проекте федерального бюджета на 2026−2028 годы прогнозировал поступления от НДС на уровне 17,5 трлн рублей в 2026 году, 19,3 трлн рублей в 2027 году и 20,7 трлн рублей в 2028 году. Также ведомство предлагало снизить порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС малыми и средними предприятиями с 60 до 10 миллионов рублей, чтобы сократить схемы ухода от налогообложения. Не исключено, что будет пересмотрена ставка налога на роскошь, пишет «Национальная Служба Новостей».