В России могут изменить параметры бюджета на 2025 год: подробнее

Законопроект о внесении изменений в параметры федерального бюджета на 2025 год, внесенный министром финансов Антоном Силуановым, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в среду.
Законопроект, представленный кабинетом министров, подготовлен с учетом предварительных данных по социально-экономическому развитию и исполнению федерального бюджета за восемь месяцев, а также с ориентиром на ожидаемые итоги года.
При этом Минфин акцентирует, что главная задача бюджета — обеспечить выполнение всех социальных обязательств.
Так, доходы федерального бюджета на 2025 год сокращаются на 1,944 трлн рублей (до 36,562 трлн), тогда как расходы (42,298 трлн) остаются без изменений. Это приведет к росту дефицита до 5,736 трлн рублей, или до 2,6% ВВП против ранее запланированных 1,7%.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему в стране растут расходы бюджета.