В России могут изменить параметры бюджета на 2025 год: подробнее

Так, доходы федерального бюджета на 2025 год сокращаются на 1,944 трлн рублей (до 36,562 трлн), тогда как расходы (42,298 трлн) остаются без изменений. Это приведет к росту дефицита до 5,736 трлн рублей, или до 2,6% ВВП против ранее запланированных 1,7%.