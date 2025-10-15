Самая популярная рыба в России подорожала почти на 30% за год

Россияне используют сельдь в салате.
В России почти на 30% подорожала сельдь, которая традиционно пользуется спросом у жителей страны. Об этом говорят данные Росстата.
«Средняя потребительская стоимость соленой сельди в январе — сентябре 2025 года составила 375 рублей за 1 килограмм. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — передает газета «Известия» со ссылкой на статистику.
Рост цен на сельдь происходит на фоне общего ускорения инфляции в России и подорожания основных продуктов питания и топлива. По данным Росстата, в последние недели значительно выросли цены на яйца, плодоовощную продукцию и бензин, а эксперты ранее предупреждали о возможном дальнейшем увеличении стоимости товаров первой необходимости из-за сезонных факторов и роста логистических расходов.