Самая популярная рыба в России подорожала почти на 30% за год

Рост цен на сельдь происходит на фоне общего ускорения инфляции в России и подорожания основных продуктов питания и топлива. По данным Росстата, в последние недели значительно выросли цены на яйца, плодоовощную продукцию и бензин, а эксперты ранее предупреждали о возможном дальнейшем увеличении стоимости товаров первой необходимости из-за сезонных факторов и роста логистических расходов.