ГД рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий корректировку параметров федерального бюджета на 2025 год. С основными положениями документа депутатов ознакомит министр финансов Антон Силуанов.

Бюджет планируется сбалансированным.

Указанный законопроект был внесен правительством РФ и подготовлен на основе предварительных данных о социально-экономическом развитии страны в 2025 году, а также с учетом исполнения федерального бюджета за январь-август и прогнозируемых итогов за весь текущий год. Как неоднократно подчеркивалось в Министерстве финансов, выполнение всех социальных обязательств остается ключевым приоритетом бюджетной политики.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПравительство заявило о завершении подготовки бюджета на 2026 год.

Согласно проекту, общий объем доходов федерального бюджета на 2025 год сокращается на 1,944 триллиона рублей по сравнению с ранее утвержденными показателями и составит 36,562 триллиона рублей. Расходная часть бюджета при этом остается без изменений — на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета на 2025 год прогнозируется в размере 5,736 триллиона рублей, что соответствует росту с 1,7% до 2,6% ВВП.

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении, отметив, что предлагаемые коррективы позволят обеспечить финансирование приоритетных направлений бюджетной политики и поспособствуют своевременному исполнению поручений президента Российской Федерации.

