ГД рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Указанный законопроект был внесен правительством РФ и подготовлен на основе предварительных данных о социально-экономическом развитии страны в 2025 году, а также с учетом исполнения федерального бюджета за январь-август и прогнозируемых итогов за весь текущий год. Как неоднократно подчеркивалось в Министерстве финансов, выполнение всех социальных обязательств остается ключевым приоритетом бюджетной политики.