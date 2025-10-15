Как изменит Иркутск программа комплексного развития территорий.

Конкурсные процедуры по предместью Знаменское уже завершены, в ближайшее время с исполнителем будет заключен договор на территорию в 15,52 гектара. Градостроительный потенциал территории — почти четверть миллиона квадратных метров жилья. А именно — 230 тысяч квадратных метров потенциальной застройки. Предстоит снести 73 дома, как ветхих и аварийных, так и критериальных (близких к переходу в статус ветхих и аварийных). Это около 33 тысяч квадратных метров, 677 жилых помещений, в которых проживает около 1300 иркутян. Здесь в основном расположены двухэтажные дома 1930−1950 годов. В одном из таких уже полвека живет Равиля Осовская.