Юрист из Новосибирска Карякин объяснил порядок изъятия бесхозных квартир

Недавно представленный на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, вносящий коррективы в Жилищный кодекс РФ, затрагивает некоторые аспекты прав собственности на жилые помещения. Сегодня граждане России обладают правом самостоятельно определять судьбу своей недвижимости, соблюдая при этом законные нормы и не ущемляя интересы окружающих. В частности, владелец квартиры не обязан в ней проживать.
Юрист Демьян Карякин отметил: «С юридической точки зрения, планируемые изменения прямо затрагивают право собственника распоряжаться своим имуществом».
В случае принятия законопроекта, специально созданная муниципальная комиссия сможет через судебные органы признавать квартиры бесхозными и передавать их в собственность соответствующего муниципального образования.
«В дальнейшем, после перехода квартиры в муниципальный фонд, её можно будет использовать для предоставления по договору социального найма, для расселения и в других целях, то есть для удовлетворения нужд муниципалитета», — пояснил Демьян Карякин.
По словам эксперта, для изъятия недвижимости власти должны будут доказать, что она соответствует ряду критериев, свидетельствующих о её заброшенности. Законопроектом определены следующие признаки: значительная задолженность по коммунальным платежам, налогам на имущество и пеням, отсутствие изменений в показаниях приборов учета воды и электроэнергии, а также отсутствие или неудовлетворительное состояние входной двери, окон и системы отопления.
Демьян Карякин подчеркнул, что для признания квартиры «пустующей», долги по оплате должны быть накоплены в течение продолжительного времени, превышающего год, так как меньший срок может быть обусловлен временными финансовыми затруднениями собственника. «На мой взгляд, обоснованным будет срок не менее трех лет при наличии сопутствующих признаков запущенности жилья».
Также, по словам юриста, комиссия не сможет признать квартиру бесхозной при наличии информации о проживании в ней владельцев.
В настоящее время некоторые критерии «пустующей» квартиры сформулированы нечетко — особенно пункт об отсутствии дверей и окон. Демьян Карякин считает, что конкретизировать эти критерии сможет лишь правоприменительная практика.
Законопроект инициирован в связи с большим количеством пустующих квартир в отдельных регионах России. Такие объекты могут представлять угрозу для соседей из-за возможных аварий, на которые некому оперативно реагировать.
Согласно данным Минстроя, наибольшее количество заброшенного жилья находится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — именно к этим территориям пока что относится данный законопроект. Известно, что на Крайнем Севере насчитывается около 10 тысяч бесхозных квартир.
«Зачастую собственники, переезжая в другой регион, не могут найти покупателя и просто оставляют жильё», — отметил юрист, — «Можно предположить, что этот законопроект в отношении северных территорий является своего рода экспериментом, который, в случае успеха, будет распространен на всю страну».
Несмотря на обоснованность предлагаемых изменений, Демьян Карякин опасается, что принятие законопроекта может спровоцировать волну обращений в Конституционный Суд в связи с его возможным противоречием Конституции РФ.
Юрист добавил: «Очевиден интерес к собственности граждан, покинувших страну и оставивших свои квартиры нереализованными, число которых за последние три года значительно возросло. Можно предположить, что в случае распространения закона на всю страну, будут добавлены критерии, касающиеся длительного проживания собственников за рубежом».