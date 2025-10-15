Москва выделит Хабаровскому краю деньги на важные инвестпроекты

Хабаровский край в рамках единой президентской субсидии в 2026—2028 годах получит средства на реализацию ряда крупных инвестиционных проектов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев в ходе заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития субъектов ДФО.
По информации пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, президентская дальневосточная субсидия на данный момент позволила построить и реконструировать более двух тысяч социальных объектов. Сейчас, в рамках финансирования социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов, одобрено выделение дополнительных средств на объекты мастер-планов и другие мероприятия.
Так, Хабаровский край получит средства на благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров в столице региона, ремонт фасадов объектов культурного наследия и приведение в порядок парка культуры и отдыха в Комсомольске-на-Амуре, на обустройство насыпи под будущий пограничный пункт пропуска на острове Большой Уссурийский, а также на создание нового стрелкового полигона.
Кроме того, согласно решению президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока поддержку получат проекты нового пассажирского терминала международного аэропорта Хабаровска, строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыжское и возведение многоквартирного жилого комплекса в рабочем посёлке Ванино для сотрудников АО «Дальтрансуголь».