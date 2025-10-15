Москва выделит Хабаровскому краю деньги на важные инвестпроекты

Так, Хабаровский край получит средства на благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров в столице региона, ремонт фасадов объектов культурного наследия и приведение в порядок парка культуры и отдыха в Комсомольске-на-Амуре, на обустройство насыпи под будущий пограничный пункт пропуска на острове Большой Уссурийский, а также на создание нового стрелкового полигона.