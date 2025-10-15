Ричмонд
«Москвич» до конца года запустит производство и продажу новой модели авто

Автозавод «Москвич» намерен приступить к крупноузловой сборке новой модели М70 до конца 2025 года, а также запустить ее продажи. Об этом сообщил источник, знакомый с планами компании. Информацию подтвердил и представитель одного из крупных дилерских центров марки.

Решение было озвучено на встрече с руководством предприятия, прошедшей в текущем году в Москве.

«По словам собеседника в крупном дилерском холдинге, первые машины новой модели завод планирует собрать в декабре. Поставки в дилерскую сеть начнутся уже в начале 2026 года», — сообщает газета «Ведомости». Собеседник издания уточнил, что на встрече крупнейших дилеров марки с генеральным директором «Москвича» Хансом-Петером Мозером обсуждались перспективы вывода новой модели на рынок.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что в России сегодня налажено производство легковых автомобилей более 20 брендов, а на сборочных линиях выпускается около 50 моделей. Ведомство сообщало о расширении модельного ряда и запуске новых автомобилей, что стало возможным благодаря внедрению собственных инженерных решений и открытию новых производственных площадок.

