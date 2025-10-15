С 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки

Также будет модернизирован знак «Время действия»: теперь на нем, помимо указания времени суток и дней недели, можно будет обозначать и месяцы года, например, «сентябрь-апрель». Как пояснил Шиманский, поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие период действия ограничений по месяцам, что в конечном итоге позволит сократить общее количество знаков на дорогах.