С 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки

С начала 2026 года на автомобильных дорогах России появится ряд новых дорожных знаков. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на адвоката Александра Шиманского. Одним из нововведений станет знак «Глухие», который будут размещать перед пешеходными переходами вблизи объектов, часто посещаемых людьми с нарушениями слуха.
Также в правилах дорожного движения появится вертикальный знак «Стоп-линия». Его планируется использовать на тех участках дорог, где нанесение стандартной горизонтальной разметки технически невозможно или нецелесообразно.
Еще одним направлением изменений станет дальнейшее объединение схожих по смыслу знаков на одной табличке. В качестве примера приводится совмещение знака парковки с указанием способа постановки транспортного средства. Кроме того, вводится новый предупреждающий знак «Заснеженное покрытие», на котором будет изображена снежинка и туча. Этот знак будет призывать водителей снизить скорость и избегать резких торможений.
Также будет модернизирован знак «Время действия»: теперь на нем, помимо указания времени суток и дней недели, можно будет обозначать и месяцы года, например, «сентябрь-апрель». Как пояснил Шиманский, поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие период действия ограничений по месяцам, что в конечном итоге позволит сократить общее количество знаков на дорогах.
