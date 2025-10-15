Ричмонд
В Красноярске вырастет плата за содержание квартир и комнат в общежитиях

Плата за содержание жилья в Красноярске выросла из-за роста расходов на обслуживание домов.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в администрации города.

Изменения коснутся примерно 2% жителей Красноярска — тех, кто живёт в неприватизированных квартирах и комнатах. Предыдущее повышение тарифов проводилось более шести лет назад. За это время выросли расходы на обслуживание лифтов, инженерных систем, уборку, дезинфекцию и другие работы по содержанию домов.

В обычных многоквартирных домах плата вырастет в среднем в 1,5 раза. Для общежитий, где много общих помещений и инженерных коммуникаций, утверждён новый экономически обоснованный размер — повышение составит от 3,5 до 4 раз.

Так, за комнату площадью 12 квадратных метров в общежитии на улице Новой плата увеличится с 211 до 898 рублей в месяц. На Джамбульской — с 330 до 998 рублей. Для двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра в обычной пятиэтажке на улице Калинина сумма вырастет с 933 до 1437 рублей.

Также убрано понижение тарифа для домов с износом более 70%. Власти объясняют это необходимостью поддерживать даже старые здания в безопасном состоянии.

В мэрии подчеркнули, что новые тарифы не превысят уровень платы собственников жилья. Семьи, для которых повышение окажется существенным, смогут оформить жилищную субсидию.