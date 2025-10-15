В Красноярске вырастет плата за содержание квартир и комнат в общежитиях

Так, за комнату площадью 12 квадратных метров в общежитии на улице Новой плата увеличится с 211 до 898 рублей в месяц. На Джамбульской — с 330 до 998 рублей. Для двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра в обычной пятиэтажке на улице Калинина сумма вырастет с 933 до 1437 рублей.