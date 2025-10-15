С 2026 года на дорогах России появятся новые знаки «Глухие» и «Стоп-линия»

Обновление дорожных знаков связано с вступлением в силу нового ГОСТа с 1 января 2026 года, который предусматривает не только появление новых обозначений, но и объединение нескольких знаков для снижения визуального шума и повышения безопасности. Ранее сообщалось, что изменения также затронут размеры парковочных мест и внедрение табличек с несколькими символами одновременно.