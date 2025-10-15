Ричмонд
Новейшее оборудование внедрили в работу над фюзеляжем МС-21

В РФ стали производить станки для автоматической клепки панелей самолетов.

Источник: IrkutskMedia.ru

ИРКУТСК, 15 октября, IrkutskMedia. Первую установку для автоматической клепки панелей для производства фюзеляжа МС-21 передали в Нижний Новгород. В РФ начали создавать новое промышленное оборудование.

Как сообщает ТАСС, в 2026—2027 годах планируется поставить еще четыре таких устройства.

Напомним, Минский завод гражданской авиации № 407 и ульяновский авиационный завод «Авиастар» подписали соглашение о сотрудничестве на полях промышленного форума «ИННОПРОМ. Беларусь» (16+). Документ предусматривает поставки узлов и агрегатов для МС-21.