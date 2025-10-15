Новейшее оборудование внедрили в работу над фюзеляжем МС-21

Напомним, Минский завод гражданской авиации № 407 и ульяновский авиационный завод «Авиастар» подписали соглашение о сотрудничестве на полях промышленного форума «ИННОПРОМ. Беларусь» (16+). Документ предусматривает поставки узлов и агрегатов для МС-21.