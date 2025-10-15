Школьным репетиторам хотят предоставить льготу: о чем речь

В обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой предоставить налоговые льготы репетиторам, которые официально трудоустроены в школах. Документ есть у РИА Новости.
Как указано в документе, подобная мера поможет уменьшить нехватку кадров в школах, привлечет квалифицированных специалистов и легализует существенную часть рынка репетиторства.
Кроме этого, Чернышов отметил, что многие специалисты в сфере репетиторства отличаются глубокой предметной подготовкой, применяют современные образовательные методики и пользуются авторитетом у учеников и родителей.
Согласно предложению Чернышова, налоговые обязательства с репетиторских доходов должны сниматься при условии одновременной официальной работы специалиста в школе.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой освободить от НДФЛ стипендии студентов-целевиков.