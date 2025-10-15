Ричмонд
До 40% могут вырасти ставки по некоторым кредитам в Казахстане, считает экономист

Покупка авто и товаров в кредит позволяет казахстанцам обзавестись необходимыми вещами, а бизнесу — финансированием. Но повышение ставок может сделать займы недоступными. Об этом читайте на NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Кредиты являются необходимым инструментом в определенных случаях. Например, если товар слишком дорогой или нужны деньги для предпринимательства.

В свою очередь автокредит — это инструмент, которым пользуется большинство казахстанцев при покупке машины. Он может быть как льготным, так и рыночным, на основе предложений банков второго уровня (БВУ).

Как отмечает экономист Алмас Чукин в своей публикации в социальной сети Facebook, недавнее повышение базовой ставки Нацбанка до 18% может серьезно повлиять на доступность подобных инструментов для казахстанцев.

А бизнесу это грозит снижением финансирования и может привести к повышению цен.

Ставки кредитования вырастут

Как сообщает экономист, при базовой ставке Нацбанка 18% вознаграждение по кредитам, которые выдают БВУ, окажутся еще выше.

"В коммерческих банках самым качественным заемщикам будут давать по 22% на короткий срок. Населению ипотека и автомобили встанут в 24−25%, а потребка (потребительские займы — прим. ред.) уйдет под 40%.

Так жилетку купишь, а через год костюм отдать придется. Я не представляю, как с такими ставками бизнес даст рост инвестиций, нет таких проектов", — отмечает Алмас Чукин.

Например, негативное влияние именно на автокредиты может возникнуть из-за того, что в Казахстане сохраняется большой спрос на подобный инструмент. Так, согласно данным Казахстанского автомобильного союза, в сентябре 2025 года было продано 18 357 новых легковых и коммерческих автомобилей — это на 2,4% превышает показатели того периода 2024 года.

При этом за январь-сентябрь объемы продаж выросли на 17,9% и достигли 161 584 единиц. То есть на рынке сохраняется большой спрос на автомобили. Однако подорожание автокредитования может снизить возможности населения по покупке машин.

Также высокие ставки могут повлиять и на другие сферы жизни населения.

Последствия для экономики

Как считает экономист, из-за повышенных ставок кредитования в экономике бизнесу также придется повышать цены, чтобы получить прибыль. Но эту нагрузку может не выдержать потребитель.

"Эти меры подавят коммерческие кредиты и развитие частного бизнеса и спрос населения.

К сожалению, большой минус от таких «горьких лекарств» состоит в том, что механизм «самолечения» инфляции нарушается. В теории рост цен дает сигнал производству о наличии неудовлетворенного спроса и бизнес наращивает производство, баланс спроса и предложения восстанавливается, и цены стабилизируются.

Кроме того, рост цен сам по себе подавляет спрос и таким образом инфляция, как костер, выгорает и гаснет. На практике, к сожалению, нашему бизнесмену легче и спокойнее поднять цены и переждать эти времена с повышенной маржой на существующих объемах", — отмечает экономист.

Другими словами, в условиях повышенных ставок кредитования казахстанцы могут столкнуться с ростом цен на товары и снижением доступности необходимых займов.