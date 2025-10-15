До 40% могут вырасти ставки по некоторым кредитам в Казахстане, считает экономист

Например, негативное влияние именно на автокредиты может возникнуть из-за того, что в Казахстане сохраняется большой спрос на подобный инструмент. Так, согласно данным Казахстанского автомобильного союза, в сентябре 2025 года было продано 18 357 новых легковых и коммерческих автомобилей — это на 2,4% превышает показатели того периода 2024 года.