До 40% могут вырасти ставки по некоторым кредитам в Казахстане, считает экономист

Кредиты являются необходимым инструментом в определенных случаях. Например, если товар слишком дорогой или нужны деньги для предпринимательства.
В свою очередь автокредит — это инструмент, которым пользуется большинство казахстанцев при покупке машины. Он может быть как льготным, так и рыночным, на основе предложений банков второго уровня (БВУ).
Как отмечает экономист Алмас Чукин в своей публикации в социальной сети Facebook, недавнее повышение базовой ставки Нацбанка до 18% может серьезно повлиять на доступность подобных инструментов для казахстанцев.
А бизнесу это грозит снижением финансирования и может привести к повышению цен.
Ставки кредитования вырастут
Как сообщает экономист, при базовой ставке Нацбанка 18% вознаграждение по кредитам, которые выдают БВУ, окажутся еще выше.
"В коммерческих банках самым качественным заемщикам будут давать по 22% на короткий срок. Населению ипотека и автомобили встанут в 24−25%, а потребка (потребительские займы — прим. ред.) уйдет под 40%.
Так жилетку купишь, а через год костюм отдать придется. Я не представляю, как с такими ставками бизнес даст рост инвестиций, нет таких проектов", — отмечает Алмас Чукин.
Например, негативное влияние именно на автокредиты может возникнуть из-за того, что в Казахстане сохраняется большой спрос на подобный инструмент. Так, согласно данным Казахстанского автомобильного союза, в сентябре 2025 года было продано 18 357 новых легковых и коммерческих автомобилей — это на 2,4% превышает показатели того периода 2024 года.
При этом за январь-сентябрь объемы продаж выросли на 17,9% и достигли 161 584 единиц. То есть на рынке сохраняется большой спрос на автомобили. Однако подорожание автокредитования может снизить возможности населения по покупке машин.
Также высокие ставки могут повлиять и на другие сферы жизни населения.
Последствия для экономики
Как считает экономист, из-за повышенных ставок кредитования в экономике бизнесу также придется повышать цены, чтобы получить прибыль. Но эту нагрузку может не выдержать потребитель.
"Эти меры подавят коммерческие кредиты и развитие частного бизнеса и спрос населения.
К сожалению, большой минус от таких «горьких лекарств» состоит в том, что механизм «самолечения» инфляции нарушается. В теории рост цен дает сигнал производству о наличии неудовлетворенного спроса и бизнес наращивает производство, баланс спроса и предложения восстанавливается, и цены стабилизируются.
Кроме того, рост цен сам по себе подавляет спрос и таким образом инфляция, как костер, выгорает и гаснет. На практике, к сожалению, нашему бизнесмену легче и спокойнее поднять цены и переждать эти времена с повышенной маржой на существующих объемах", — отмечает экономист.
Другими словами, в условиях повышенных ставок кредитования казахстанцы могут столкнуться с ростом цен на товары и снижением доступности необходимых займов.