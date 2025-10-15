В Казахстане продолжается обсуждение будущей модели пенсионного обеспечения

Открывая заседание, Алихан Байменов поприветствовал участников и отметил, что продолжается всестороннее обсуждение одного из ключевых направлений социальной политики — совершенствование системы пенсионного обеспечения. Он подчеркнул важность экспертного подхода и согласованных решений, направленных на повышение ее устойчивости и справедливости.
Как сообщалось ранее, Минтруда пригласило для совместной работы группу национальных экспертов и представителей государственных органов. На предыдущем заседании были подробно рассмотрены предложения экспертов, основанные на актуарных расчетах и анализе международного опыта. Среди ключевых вопросов обсуждались соотношение солидарного и накопительного компонентов, принципы расчета базовой пенсии, достаточность действующих ставок пенсионных взносов, влияние досрочных изъятий из ЕНПФ на будущие выплаты, а также меры по повышению эффективности управления пенсионными активами и вовлечению самозанятых граждан в систему накопительных взносов.
На сегодняшнем заседании представители Минтруда представили свое видение по трансформации пенсионной системы с расчетами и прогнозами. Вице-министр Виктория Шегай проинформировала участников заседания о текущем состоянии пенсионного обеспечения, проблемах действующей модели, прогнозах финансовой устойчивости предлагаемых изменений, а также международном опыте в сфере пенсионных реформ. Она подчеркнула, что в целом позиция ведомства по большинству предложений экспертов совпадает, и Минтруда готово к дальнейшему конструктивному взаимодействию.
В свою очередь Светлана Жакупова отметила, что Министерство открыто к диалогу и готово обеспечить экспертной команде полный доступ к расчетным данным и материалам для более детального анализа представленных подходов. По ее словам, все высказанные замечания и предложения будут внимательно изучены, а обсуждение продолжится на следующем заседании Экспертного совета.
В завершение встречи участники выразили готовность к дальнейшей совместной работе по совершенствованию политики в социально-трудовой сфере, развитию устойчивой и справедливой пенсионной системы Казахстана.