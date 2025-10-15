У россиян стало меньше налички в кошельке

«Россияне в среднем носят с собой 3,5 тыс. руб. наличными, за год сумма сократилась на 29% — с 4,9 тыс», — следует из данных опроса. Согласно результатам, люди с высшим образованием носят меньше налички, чем выпускники СПО, также отмечается, что молодежь в среднем носит вдвое меньше наличных, чем люди старше 45 лет.