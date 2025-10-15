61 год назад заработал знаменитый нефтепровод «Дружба»

Прокладка трубопровода началась в 1958 году из-за потребностей промышленности Восточной Европы в чёрном золоте. Решение о создании нефтепровода приняли страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): СССР, Венгрия, Чехословакия, Польша и ГДР.
Первое время трубы закупали в ФРГ, но на предприятия, заключившие контракт, постоянно давили американцы. Проблему решили рабочие Челябинска, которые научились делать трубы необходимого диаметра.
Российский экспортный сорт нефти — «уральская смесь» — легендарный Urals тоже появился благодаря «Дружбе».
«Дружба» берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Казахстан начал экспортировать нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» два года назад. В 2023 и 2024 годах было поставлено 1 и 1,5 миллиона тонн, в 2025-м планировалось довести объемы до 2 миллионов тонн.
Российская и казахстанская нефть идут по одному маршруту вплоть до белорусского города Мозырь, после чего трубопровод разветвляется на две ветки: южная идет дальше через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию, северная — по территории Беларуси, Польши и Германии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
«Дружбу» занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый протяженный трубопровод в мире.