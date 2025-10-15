Новые правила денежных переводов начали действовать в России

Ранее таких ограничений не было, сообщает ИА DEITA.RU.
Поправки в статьи 7 и 10 Федерального закона № 122 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём» подписал президент РФ Владимир Путин.
Авторы изменений считают, что отсутствие лимитов противоречит международным стандартам в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Главная цель нововведения — пресечь транзит «серых» и «тёмных» денежных потоков, объяснил ТАСС председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков Максим Семов.
Речь идёт о средствах, полученных от сделок с криптовалютой, когда участники пытаются избежать контроля со стороны банков и государства для ухода от налогов, а также о деньгах, используемых или направляемых на финансирование криминальных действий, уточнил эксперт.
По его мнению, законопослушным гражданам новых требований сложностей создавать не должно: при необходимости перевести сумму свыше лимита потребуется пройти полную процедуру идентификации.
«Она отличается от упрощённой только количеством вопросов в анкете. Что касается документов, то банк при любом виде идентификации вправе — и, по сути, обязан — требовать предоставление необходимых ему для соблюдения закона документов и данных», — подчеркнул Семов.