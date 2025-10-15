В Омске вторичное жильё продается быстрее, чем в Москве

В первом квартале 2025 года средний срок экспозиции объявлений о продаже «вторички» в городах-миллионниках вырос на 28% год к году — до 110 дней (+24 дня). По сравнению с IV кварталом 2024-го показатель подрос ещё на 4%, следует из исследования «Яндекс Недвижимости».
На этом фоне Омск вошёл в число самых «быстрых» рынков: объявления здесь в среднем закрывались за 85 дней — меньше ста, как и в Казани (83 дня). Для сравнения, столичный рынок в число лидеров по скорости не попал, что означает более длительную экспозицию, чем в Омске.
Дольше всего в I квартале продавалась «вторичка» в Волгограде (137 дней, +6% к IV кв. 2024), Новосибирске (131 день, +13%), Краснодаре (123 дня, +5%), а также в Красноярске и Воронеже — по 122 дня.
Отмечается и изменение ценового поведения продавцов: доля объявлений со снижением цены сократилась с 52% в конце 2024 года до 48% в I квартале 2025-го, тогда как доля лотов с повышением цены выросла с 8,4% до 9,2%. В «Яндекс Недвижимости» связывают это с текущими условиями по ипотеке и ожидают дальнейшего сокращения количества скидок.
Для исследования анализировались средние сроки экспозиции вторичных квартир на сервисе «Яндекс Недвижимость» поквартально за 2024−2025 годы и изменения цен в уникальных объявлениях за период размещения. Не учитывались лоты с экспозицией менее 14 дней и объявления, попавшие в группу статистических «аномалий».