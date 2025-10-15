Ричмонд
На Российской в Иркутске взяли пробы асфальта

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске близится к завершению обновление улицы Российская в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: НИА Байкал

Полностью выполнено асфальтирование проезжей части общей площадью более 9 тысяч квадратных метров.

Специалисты провели отбор проб асфальтобетонного покрытия для проведения независимой экспертизы. Анализ образцов в лаборатории подтвердит соответствие качества установленным нормативам. Итоги исследований станут известны в течение этой недели, сообщает пресс-служба администрации города.

На объекте продолжается нанесение разметки и монтаж знаков. Завершена установка бордюров, выполнено асфальтирование тротуаров.

На предыдущих этапах были демонтированы старое покрытие и коммуникации, созданы основания из щебня с геотекстилем, смонтирована система ливневой канализации и полностью обновлены инженерные сети с заменой труб и реконструкцией колодцев.

«Мы ведем многоуровневый контроль качества, который включает как рабочую приемку на этапах ремонта, так и лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. — Такой комплексный подход гарантирует соответствие всех выполненных работ требованиям ГОСТ и обеспечит качество обновленной дороги».