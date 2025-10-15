Власти региона расставят «жесткие приоритеты» по расходам областной казны

По словам главы Приангарья, в этом году сложилась сложная ситуация с областным бюджетом. Из-за экономических санкций, которые затронули крупные предприятия области, и «нестабильности на мировых рынках» сократились налоговые поступления в региональную казну. Прежде всего за счет налога на прибыль организаций. По оценкам специалистов, к концу года Приангарье в виде доходов получит на 27 миллиардов рублей меньше, чем по итогам 2024 года. При этом на часть первоочередных задач денег не хватает уже сейчас.