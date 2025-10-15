Власти региона расставят «жесткие приоритеты» по расходам областной казны

В бюджете Иркутской области существует срочная потребность в финансировании первоочередных расходов на сумму более 7 миллиардов рублей. Об этом во время очередной сессии Законодательного собрания Приангарья заявил губернатор региона Игорь Кобзев, передает информационное агентство «ТК Город».
По словам главы Приангарья, в этом году сложилась сложная ситуация с областным бюджетом. Из-за экономических санкций, которые затронули крупные предприятия области, и «нестабильности на мировых рынках» сократились налоговые поступления в региональную казну. Прежде всего за счет налога на прибыль организаций. По оценкам специалистов, к концу года Приангарье в виде доходов получит на 27 миллиардов рублей меньше, чем по итогам 2024 года. При этом на часть первоочередных задач денег не хватает уже сейчас.
По словам Игоря Кобзева, для решения финансовых проблем в первую очередь будут «жестко расставлены» приоритеты по расходам. Часть из них будут оптимизированы. При этом социальные обязательства и национальные проекты затронуты не будут. Помимо этого будет усилена работа по возврату долгов в областной бюджет и усилена работа с крупнейшими налогоплательщиками области. Также, по словам Игоря Кобзева, прорабатывается вопрос о привлечении в регион дополнительных кредитов.
Мы привлечем специалистов Федерального казначейства, Службы финансового контроля, Контрольно-счетную палату области, представителей научного сообщества, общественности. Наша общая задача — совместно выработать четкие, эффективные подходы к стабилизации бюджетной ситуации. Только так мы сможем обеспечить сбалансированность бюджета и, что самое главное, сохранить достигнутый уровень социальных гарантий для жителей Иркутской области, — отметил Игорь Кобзев.
Помимо этого глава региона заявил, что первоочередными задачами финансового и экономического блока правительства региона станет разработка быстрых и эффективных решений по диверсификации экономики Приангарья и наращиванию доходной базы.