В России предложили помогать с покупкой лекарств: вот кому могут начать платить

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести субсидии на приобретение жизненно важных лекарств для граждан, чьи расходы на них превышают 10% от дохода. Об этом пишет ТАСС.
Кроме того, Миронов предложил полную компенсацию стоимости медикаментов для пенсионеров, чей доход не превышает полутора размеров прожиточного минимума.
«Убежден, траты на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств не должны превышать 10% доходов человека — все, что выше, обязано субсидировать государство», — высказался Миронов.
Глава СРЗП подчеркнул, что рост цен на фармацевтическую продукцию приводит к снижению их доступности для населения. Он подчеркнул, что в первую очередь от этого страдают самые уязвимые: пенсионеры, инвалиды, а также многодетные и малообеспеченные семьи.
Еще одно предложение Миронова — ограничить аптечную наценку на медикаменты, а самые необходимые из них продавать по себестоимости. Также, по его мнению, требуется расширить список жизненно важных препаратов.
Накануне Миронов предложил увеличить социальные пенсии в двукратном размере.