Обновлены правила определения перечня импортируемых подакцизных товаров

Уполномоченный орган формирует дополнительный перечень товаров, подлежащих обложению акцизами по стране происхождения, на основе данных анализа динамики и структуры импорта товаров в Казахстан по итогам полугодия на уровне шести знаков Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
При этом в случае рассмотрения однородных товаров импорт может рассматриваться на уровне четырех знаков ТН ВЭД ЕАЭС.
Дополнительный перечень состоит из:
— товаров с указанием кодов ТН ВЭД ЕАЭС на уровне шести или четырех знаков, одновременно соответствующих следующим критериям:
- товары, в структуре импорта которых на долю определенной страны приходится 10% и более от общего объема импорта указанных товаров в Республику Казахстан за рассматриваемый период, при этом стоимостный объем импорта из указанных стран должен превышать 10 тысяч долларов США;
- товары, показывающие увеличение объемов импорта в натуральном выражении (или в дополнительных единицах измерения) в рассматриваемом периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
— наименований стран, на долю импорта которых приходится 10% и более от общего объема импорта указанных товаров в РК за рассматриваемый период.
Также установлено, что при формировании дополнительного перечня учитываются экономическая целесообразность применения акциза в отношении импорта конкретного товара или обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных РК.
Проект дополнительного перечня направляется для согласования в заинтересованные государственные органы РК.
По итогам согласования с заинтересованными госорганами проект дополнительного перечня выносится на рассмотрение Межведомственной комиссии РК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.
Указывается, что дополнительный перечень утверждает уполномоченный орган при наличии рекомендательного решения Межведомственной комиссии.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.