Цены на квартиры в Астане растут быстрее официальной статистики

Согласно обзору, в отличие от столицы, в Алматы и Шымкенте в сентябре зафиксировано более значительное ускорение роста цен. После отрицательных значений в августе, в сентябре рост цен составил 3,9% и 5,9% (м/м) соответственно. Это привело к тому, что средняя цена квадратного метра в Алматы выросла с 751 723 до 780 894 тенге, а в Шымкенте — с 435 967 до 461 907 тенге. Важно подчеркнуть, что, по информации Krisha.kz, Алматы остается городом с наивысшей средней стоимостью жилья в Казахстане. Однако, согласно данным Бюро нацстатистики, Астана вышла на первое место среди регионов по средней цене за квадратный метр.