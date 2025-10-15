Цены на квартиры в Астане растут быстрее официальной статистики

Как растут цены на жилье
В Астане цены на первичное жилье в сентябре выросли на 1,7% (м/м), достигнув 514 762 тенге за квадратный метр, что превышает среднереспубликанский показатель. В годовом выражении рост цен в Астане составил 20,5% (г/г) по сравнению с сентябрем прошлого года, когда средняя цена была 427 027 тенге.
Согласно обзору, в отличие от столицы, в Алматы и Шымкенте в сентябре зафиксировано более значительное ускорение роста цен. После отрицательных значений в августе, в сентябре рост цен составил 3,9% и 5,9% (м/м) соответственно. Это привело к тому, что средняя цена квадратного метра в Алматы выросла с 751 723 до 780 894 тенге, а в Шымкенте — с 435 967 до 461 907 тенге. Важно подчеркнуть, что, по информации Krisha.kz, Алматы остается городом с наивысшей средней стоимостью жилья в Казахстане. Однако, согласно данным Бюро нацстатистики, Астана вышла на первое место среди регионов по средней цене за квадратный метр.
По данным Бюро нацстатистики, в годовом выражении цены на новые квартиры в Астане выросли на 14,3%, а в месячном на 5,1%. За последние 10 лет рост более, чем 5,1% за месяц был дважды: в ноябре 2015 и в марте 2022.
Что происходит на рынке жилья в октябре
Нацбанк 10 октября увеличил базовую ставку с 16,5% до 18% — это первое повышение за последние семь месяцев. Вслед за этим экономист Андрей Чеботарев предрек остановку коммерческой ипотеки в стране. По его мнению, разница в два процентных пункта между базовой ставкой в 18% и ГЭСВ в 20%, которая начнет действовать с ноября, окажется недостаточной для покрытия банковских расходов.
«Курсив» провел опрос среди ведущих банков, предлагающих жилищные кредиты. Подавляющее большинство из них временно прекратили выдачу ипотеки после роста базовой ставки до 18%, за исключением Freedom Bank и Отбасы банка.
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов говорил, что базовая ставка напрямую не повлияет на цены на жилье. Однако за счет общего влияния от снижения инфляции она должна косвенно помочь уменьшить стоимость квадратного метра.
Важное событие для рынка
AERC отмечает, что в октябре 2025 года Нацбанк объявил об изменении параметров ипотечной программы «7−20−25». В частности, предельная стоимость жилья, приобретаемого по данной программе в городах Астана, Алматы и их пригородных зон, Актау, Атырау и Шымкент, увеличена с 25 до 30 млн тенге. Для города Караганда данная стоимость увеличена с 20 до 25 млн тенге, а для других регионов — с 15 до 20 млн тенге.
Данное решение принято с целью повышения эффективности программы и расширения ее доступности для населения, учитывая рост стоимости жилья в указанных регионах. Изменение лимитов позволит заемщикам выбирать более широкий круг объектов недвижимости, соответствующих их потребностям.