Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

130 незаконных криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, ликвидировали в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. — Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

АФМ просит ответственно подходить при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.

Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.

Казахстанцам напомнили, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.