Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. — Прим. ред.).
В АФМ рассказали, как работает этот механизм:
Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
АФМ просит ответственно подходить при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.
Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
Казахстанцам напомнили, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.