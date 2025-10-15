Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).