В ЕАЭС установили квоты на ввоз мясной продукции

Принято решение Коллегии ЕЭК от 7 октября 2025 года об установлении на 2026 год тарифных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, установлены на 2026 год тарифные квоты и распределены объемы тарифных квот в отношении следующих товаров, ввозимых на территории государств — членов Евразийского экономического союза:

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, замороженное:

  • Армения — 8 тыс. тонн;
  • Казахстан — 21 тыс. тонн;
  • Кыргызстан — 5 тыс. тонн;
  • Россия — 40 тыс тонн +530 тыс. тонн.

Свинина свежая, охлажденная или замороженная:

  • Армения — 13 тыс. тонн;
  • Беларусь — 20 тыс. тонн;
  • Кыргызстан — 2 тыс. тонн.

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные:

замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних и замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них:

  • Армения — 42 тыс.тонн;
  • Казахстан — 128 тыс. тонн;
  • Кыргызстан — 48 тыс. тонн;
  • Россия — 250 тыс. тонн.

Также установлены квоты на:

  • обваленное мясо кур домашних свежее или охлажденное;
  • обваленное мясо кур домашних замороженное;
  • обваленное мясо индеек свежее или охлажденное, замороженное;
  • отдельные виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ.

Тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза сельскохозяйственных товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств — участников СНГ.

Решение вступает в силу с 11 ноября 2025 года.