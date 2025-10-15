В ЕАЭС установили квоты на ввоз мясной продукции

Так, установлены на 2026 год тарифные квоты и распределены объемы тарифных квот в отношении следующих товаров, ввозимых на территории государств — членов Евразийского экономического союза:
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, замороженное:
- Армения — 8 тыс. тонн;
- Казахстан — 21 тыс. тонн;
- Кыргызстан — 5 тыс. тонн;
- Россия — 40 тыс тонн +530 тыс. тонн.
Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
- Армения — 13 тыс. тонн;
- Беларусь — 20 тыс. тонн;
- Кыргызстан — 2 тыс. тонн.
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные:
замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних и замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них:
- Армения — 42 тыс.тонн;
- Казахстан — 128 тыс. тонн;
- Кыргызстан — 48 тыс. тонн;
- Россия — 250 тыс. тонн.
Также установлены квоты на:
- обваленное мясо кур домашних свежее или охлажденное;
- обваленное мясо кур домашних замороженное;
- обваленное мясо индеек свежее или охлажденное, замороженное;
- отдельные виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ.
Тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза сельскохозяйственных товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств — участников СНГ.
Решение вступает в силу с 11 ноября 2025 года.