У Уральского завода гражданской авиации хотят отсудить более 18 млн рублей

«Авиакомплект» последнее время активно участвует в судебных процессах. Например, ранее госпредприяте судилось с АО «НПП “Старт им. А. И. Яскина”. Госпредприятие выступало подрядчиком, занималось строительством сборочных цехов в рамках госпрограммы. Стоимость контракта тогда составила 782 млн рублей, но соглашение расторгли из-за существенного отставания от графика выполнения работ. В итоге “Старт” обратилось в суд, чтобы взыскать неотработанный аванс.