У Уральского завода гражданской авиации хотят отсудить более 18 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября, ФедералПресс. ФГУП «Авиакомплект» подало в суд на Уральский завод гражданской авиации. По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, госпредприятие собирается отсудить у уральского завода совокупно 18,5 млн рублей.

Источник: ФедералПресс / Евгений Поторочин

«Данный иск продолжает серию судебных разбирательств с участием “Авиакомплекта”, — сообщает ИА “Уральский меридиан”.

Дело рассмотрят в Арбитражном суде Свердловской области. Стоит отметить, что ФГУП «Авиакомплект» находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Предприятие разрабатывает комплексные программы реконструкции и технического перевооружения авиапромышленности страны. Вдобавок организация занята строительством объектов соответствующей инфраструктуры.

«Авиакомплект» последнее время активно участвует в судебных процессах. Например, ранее госпредприяте судилось с АО «НПП “Старт им. А. И. Яскина”. Госпредприятие выступало подрядчиком, занималось строительством сборочных цехов в рамках госпрограммы. Стоимость контракта тогда составила 782 млн рублей, но соглашение расторгли из-за существенного отставания от графика выполнения работ. В итоге “Старт” обратилось в суд, чтобы взыскать неотработанный аванс.