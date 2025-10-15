Ричмонд
Рекорды не прекращаются: биржевая цена на золото продолжает расти

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Биржевая цена на золото превысила 4 200 долларов за тройскую унцию в среду утром, тем самым в обновив исторический максимум, следует из данных торгов.

По состоянию на 7:14 по минскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,98% относительно предыдущего закрытия — на 40,72 доллара, и составила 4 204,12 доллара за тройскую унцию (единица измерения веса драгоценных металлов, равная приблизительно 31,1 грамм — Sputnik).

Ранее в ходе торгов показатель достигал рекордных 4 209,65 доллара за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,12% и достиг 51,19 доллара за унцию.

Ранее аналитики прогнозировали увеличение стоимости золота свыше четырех тысяч долларов за унцию в 2026 году, однако планка была превышена уже в 2025-м.

Отправной точкой планомерного увеличения цен на драгметалл стало введение в апреле этого года президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортируемые в страну товары. Шатдаун американского правительства и ослабление доллара еще больше активизировали рынок золота.

К росту цен на драгметалл располагают и политические кризисы в Японии и Франции. Также благоприятным фоном для сохранения тенденции поступательного увеличения стоимости золота служат крупные закупки его мировыми центральными банками и повышенный спрос на биржевые фонды, обеспеченные золотом.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
