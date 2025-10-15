Рекорды не прекращаются: биржевая цена на золото продолжает расти

По состоянию на 7:14 по минскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,98% относительно предыдущего закрытия — на 40,72 доллара, и составила 4 204,12 доллара за тройскую унцию (единица измерения веса драгоценных металлов, равная приблизительно 31,1 грамм — Sputnik).