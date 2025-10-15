Рекорды не прекращаются: биржевая цена на золото продолжает расти

По состоянию на 7:14 по минскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,98% относительно предыдущего закрытия — на 40,72 доллара, и составила 4 204,12 доллара за тройскую унцию (единица измерения веса драгоценных металлов, равная приблизительно 31,1 грамм — Sputnik).
Ранее в ходе торгов показатель достигал рекордных 4 209,65 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,12% и достиг 51,19 доллара за унцию.
Ранее аналитики прогнозировали увеличение стоимости золота свыше четырех тысяч долларов за унцию в 2026 году, однако планка была превышена уже в 2025-м.
Отправной точкой планомерного увеличения цен на драгметалл стало введение в апреле этого года президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортируемые в страну товары. Шатдаун американского правительства и ослабление доллара еще больше активизировали рынок золота.
К росту цен на драгметалл располагают и политические кризисы в Японии и Франции. Также благоприятным фоном для сохранения тенденции поступательного увеличения стоимости золота служат крупные закупки его мировыми центральными банками и повышенный спрос на биржевые фонды, обеспеченные золотом.