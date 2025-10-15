Выяснилось, почему дорожает одна популярная закуска в России

Как отмечают в Федеральной антимонопольной службе, путь сельди от производителя до прилавка может включать до шести посредников. Совокупная наценка на этом пути варьируется от 5 до 50%, что в итоге увеличивает цену рыбы для потребителя в два-три с половиной раза. Представитель ФАС уточнил, что служба проводит анализ структуры себестоимости, объемов добычи и реализации, а также механизмов формирования цен. Уже направлены запросы в 37 компаний, занимающихся рыбным промыслом, и в настоящий момент специалисты изучают сведения о переработке, покупателях, объемах производства и реализации, а также структуру издержек.