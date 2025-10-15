Выяснилось, почему дорожает одна популярная закуска в России

Средняя стоимость соленой сельди в российских магазинах за период с января по сентябрь 2025 года достигла 375 рублей за килограмм, что на 28% выше показателя годичной давности. Такие данные привели «Известия» со ссылкой на статистику Росстата.
При этом на оптовом рынке наблюдается обратная тенденция. Согласно информации Нацрыбресурса на 13 октября, в центральных регионах страны цена атлантической сельди в опте составила 185 рублей за килограмм, снизившись на 14% с начала года. На северо-западе этот показатель упал на 20%, до 162 рублей, а на Дальнем Востоке тихоокеанская сельдь подешевела до 120 рублей за килограмм, что также соответствует снижению примерно на пятую часть.
Несмотря на падение оптовых цен, рост розничных продолжается. Это связано с увеличением расходов на транспортировку, хранение и переработку, пояснил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его оценке, в конечной стоимости продукта около четверти приходится на сырье, примерно пятая часть — на переработку и упаковку, около 15% занимают расходы на логистику, 10% — оптовая наценка, а оставшиеся 30% формируются на этапе розничной продажи.
Как отмечают в Федеральной антимонопольной службе, путь сельди от производителя до прилавка может включать до шести посредников. Совокупная наценка на этом пути варьируется от 5 до 50%, что в итоге увеличивает цену рыбы для потребителя в два-три с половиной раза. Представитель ФАС уточнил, что служба проводит анализ структуры себестоимости, объемов добычи и реализации, а также механизмов формирования цен. Уже направлены запросы в 37 компаний, занимающихся рыбным промыслом, и в настоящий момент специалисты изучают сведения о переработке, покупателях, объемах производства и реализации, а также структуру издержек.
Сельдь остается одним из самых востребованных видов рыбы в стране. Согласно исследованию, подготовленному ВАРПЭ совместно с компанией «Нильсен» в начале 2025 года, она занимает второе место по объему розничных продаж в категории «рыбная полка», уступая лишь консервам. По состоянию на март 2025 года доля сельди в «рыбной корзине» составила 21,5%, а ее удельный вес в среднем покупательском чеке достиг 16%.
Читайте также: Названы неочевидные опасности отказа от ежедневного завтрака.