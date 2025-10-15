Ричмонд
Центр продвижения инвестиций и торговли Узбекистана открыли в Шанхае

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Китае открыли Центр продвижения инвестиций и торговли Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Getty Images

В Шанхае состоялась торжественная церемония открытия Центра продвижения инвестиций и торговли Узбекистана. Основная задача центра — предоставить информацию об экономических, инвестиционных и экспортных возможностях Узбекистана и служить практической площадкой для установления прямых контактов между деловыми кругами двух стран-партнеров.

говорится в сообщении

Речь также шла о важности сотрудничества в рамках проекта «Один пояс, один путь», отмечалось наличие всех необходимых условий для дальнейшего углубления стратегического партнерства между Узбекистаном и КНР.

Китайская сторона подчеркнула значение Центра как ключевого инструмента для установления прямых контактов между компаниями двух стран, содействия реализации инвестпроектов и увеличения объемов взаимной торговли.