Объяснено, откуда бюджет РФ может получить дополнительно ₽1,5 трлн

Главным источником дополнительных поступлений станет налог на добавленную стоимость. В расчетах Минфина не были учтены последствия отмены ряда налоговых льгот, включая послабления по операциям эквайринга и процессинга, а также по сделкам, связанным с передачей прав на базы данных. Дополнительно 52 млрд рублей могут поступить за счет акциза на жидкую сталь, еще 35 млрд — от таможенных сборов, а около 452 млн — в результате приватизации нефинансовых активов.