Объяснено, откуда бюджет РФ может получить дополнительно ₽1,5 трлн

В ближайшие три года государственный бюджет РФ может быть пополнен почти на полтора триллиона рублей. Согласно оценке Счетной палаты, представленной в заключении на проект финансового плана, дополнительные доходы составят 428 млрд рублей в 2026 году, 514 млрд — в 2027-м и 584 млрд — в 2028-м. С данным документом ознакомились «Известия».
Главным источником дополнительных поступлений станет налог на добавленную стоимость. В расчетах Минфина не были учтены последствия отмены ряда налоговых льгот, включая послабления по операциям эквайринга и процессинга, а также по сделкам, связанным с передачей прав на базы данных. Дополнительно 52 млрд рублей могут поступить за счет акциза на жидкую сталь, еще 35 млрд — от таможенных сборов, а около 452 млн — в результате приватизации нефинансовых активов.
Одновременно аудиторы предупреждают о вероятных рисках недопоступления средств в объеме 272 млрд рублей. Наибольшие сомнения связаны с налогом на прибыль, поступления от которого могут оказаться на 74 млрд меньше запланированных 13 трлн за трехлетний период. Потери также возможны по вывозным пошлинам на газ и по таможенным платежам физических лиц. Существенным фактором риска названы дивиденды и доходы от участия государства в капитале компаний.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что повышение налогов обеспечит бюджету дополнительные 2,3 трлн рублей. Среди прочих мер предусмотрено внедрение новой системы налогообложения в сфере букмекерской деятельности: налог на игорный бизнес составит 5% от объема принятых ставок, а налог на прибыль будет установлен на уровне 25%.
