Инвестстратег Бахтин: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% на заседании 24 октября

«Готовиться к решению ЦБ, которое будет принято на последнем в 2025 году заседании 19 декабря, стоит исходя из логики осторожности. Не стоит ожидать резкого удешевления кредитов в начале 2026 года. Если необходим крупный кредит (например, ипотечный), разумнее всего досрочно погашать текущие дорогие кредиты, а также копить на первоначальный взнос, чтобы уменьшить тело кредита. Целесообразно дождаться момента, когда ЦБ даст четкий сигнал о начале цикла смягчения, и тогда уже действовать, постепенно выбирая из улучшающихся условий на кредитном рынке», — констатировал Шедько.