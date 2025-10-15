В Госдуме призвали увеличить максимальный размер пособия по безработице

Группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ и член Совета Федерации Айрат Гибатдинов обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума.
«Просим Вас сообщить позицию правительства Российской Федерации относительно увеличения максимальной величины пособия по безработице до размера прожиточного минимума для трудоспособного населения — 19 329 рублей и индексации минимальной величины пособия в соответствии с изменением базового индекса потребительских цен», — сказано в письме.
Авторы обращения напомнили, что сейчас максимальная величина пособия составляет 12 792 рубля, минимальная — 1500 рублей. Они отмечают, что граждане, которые вынужденно становятся безработными, сталкиваются с трудностями в условиях текущей инфляции и экономической ситуации.
Гибатдинов, которого цитирует РИА Новости, отметил, что в августе уровень безработицы снизился до 2,1%. Вместе с тем, по словам сенатора, «с учётом скрытой безработицы и высокой закредитованности населения» многие люди, теряющие работу, рискуют оказаться за чертой бедности.
«На наш взгляд, государственная поддержка должна реально обеспечивать базовые потребности человека, а не быть формальной мерой», — подчеркнул он.
Напомним, ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что максимальный размер пособия по безработице с 1 февраля 2026 года планируют увеличить до 16 тысяч рублей. Выплаты будут повышены в соответствии с уровнем инфляции.