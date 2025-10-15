Ричмонд
Бензин в Крыму есть на 89 заправках — адреса

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. Бензин в Крыму в среду утром есть на 89 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: Reuters

«Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым», — написал он в Telegram, приложив перечень АЗС.

Списки АЗС, где есть бензин, обновляются ежедневно утром.

Для равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

