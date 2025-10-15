Ричмонд
В Волгограде восстановили работу трамваев № 7 и № 12

Сейчас в городе-герое снова действуют все трамвайные маршруты. Ранее их работу приостанавливали в связи с реконструкцией полотна.

Как сообщили в администрации города, трамваи № 7 и № 12 вновь вышли на маршруты 15 октября.

Также в эту среду ввели дополнительные составы на трамвайных маршрутах № 2 «Детский центр — 36-я школа», № 5 «Жилгородок — Ул. Радомская» и № 10 «Жилгородок — Детский центр». Благодаря этому был уменьшен интервал движения.

Отмечается, что на маршрут № 10 с 15 октября вывели новые вагоны — направление обслуживается 12 единицами современных трамваев модели «Львенок».

Ранее возобновили свою работу трамваи № 1, 3, 4 и 6.