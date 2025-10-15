В Туркестанской области реализуется крупнейшая дорожная программа года

Кроме того, управлением разработан проект капитального ремонта 4 мостов и 7 дорог общей протяженностью 132,6 км, которые нуждаются в финансировании, и получено экспертное заключение. Кроме того, разрабатывается проект на 33,4 км новых дорог. Стоит отметить, что на территории Туркестанской области установлено 7 дорожных зон для установки автоматизированных измерительных станций. В 2024—2025 годах установлены на дорогах Арыс-Темирлан, Арыс-Кабылсай в городе Арысь. В этом году в Сайрамском районе предусмотрены средства на установку данной станции в 2-х местах вдоль автомобильной дороги Карамурт-Аксукент. В настоящее время определены подрядные организации, начаты работы.