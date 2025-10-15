В Туркестанской области реализуется крупнейшая дорожная программа года

По итогам года предполагается ввести в эксплуатацию 951,4 километра. Об этом сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Куатжан Жуматаев на брифинге с представителями СМИ.
«В настоящее время ведутся строительно-ремонтные работы на 225,2 км дорог областного значения. Кроме того, ведется ремонт 130,7 км улиц районного значения, 885,6 км дорог населенных пунктов. Также в рамках программы “Ауыл — ел бесігі” в 140 населенных пунктах будут проведены строительные работы на улицах общей протяженностью 395,5 км. В этом году по итогам года планируется довести долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 94,7%. Качество строительных работ находится на постоянном контроле филиала ТО РГП “Национальный центр качества дорожных активов”, — сказал спикер.
Кроме того, управлением разработан проект капитального ремонта 4 мостов и 7 дорог общей протяженностью 132,6 км, которые нуждаются в финансировании, и получено экспертное заключение. Кроме того, разрабатывается проект на 33,4 км новых дорог. Стоит отметить, что на территории Туркестанской области установлено 7 дорожных зон для установки автоматизированных измерительных станций. В 2024—2025 годах установлены на дорогах Арыс-Темирлан, Арыс-Кабылсай в городе Арысь. В этом году в Сайрамском районе предусмотрены средства на установку данной станции в 2-х местах вдоль автомобильной дороги Карамурт-Аксукент. В настоящее время определены подрядные организации, начаты работы.