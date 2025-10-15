Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему банки перестали выдавать ипотеку в Казахстане

Несколько банков в Казахстане приостановили прием заявок на выдачу ипотеки. Некоторые закрыли все программы, а другие ввели частичные ограничения. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Национальный банк РК 10 октября повысил базовую ставку до 18%. Такое решение уже имеет непосредственное влияние на экономику страны.

Как передает портал «Крыша», ряд банков заморозил выдачу ипотечных займов.

По состоянию на 14 октября следующие банки приостановили ипотеку:

  • Altyn Bank не принимает заявки на ипотеку на вторичное жилье. Работает только ипотека через партнерские программы на первичное жилье;
  • Банк «ЦентрКредит» временно закрыл все ипотечные программы по техническим причинам. Принимает заявки только по госпрограмме «7−20−25»;
  • «Нурбанк» приостановил выдачу ипотеки и рассмотрение новых заявок;
  • ForteBank — ипотечные программы, включая ипотеку под заклад денег, приостановлены;
  • Freedom Bank принимает заявки на «вторичку» только от зарплатных клиентов и сотрудников холдинга. Для остальных прием приостановлен. На «первичку» действует каскадная ипотека, по которой купить квартиру можно от застройщиков-партнеров банка. Максимальная сумма ипотеки — 35 млн тенге;
  • Halyk Bank приостановил прием заявок на вторичное жилье.

Почему перестали выдавать ипотеку

Причина, по которой банки приостановили прием заявок на ипотечные займы, кроется в том, что им самим теперь стало дороже брать заемные средства — из-за базовой ставки резко сократилась маржа, на которой банки зарабатывают, выдавая кредиты.

Особенно это касается ипотеки на вторичном рынке. Там разница между стоимостью привлеченных средств и ставками по кредитам стала минимальной — банкам просто экономически невыгодно выдавать займы.

Как объясняет экономист Эльдар Шамсутдинов порталу «Крыша», текущие ипотеки в банках рассчитаны на старые параметры. Выдавать кредиты по старым ставкам — значит работать в убыток, особенно если политика ужесточится дальше.

По сути банкам проще зарабатывать на арбитраже, то есть на разнице между ставками, чем на выдаче займов.

Примерно это выглядит так: банк привлек депозиты под 14−15%, а затем деньги с него вложил в инструменты Нацбанка под 17% и никакого кредитного риска. А ипотека при таких условиях — источник убытка, а не прибыли.

«К активному кредитованию банки вернутся, когда Нацбанк сократит ликвидность или ставка по стерилизации перестанет перекрывать доходность по займам. До тех пор рынок останется в режиме паузы и высоких ставок», — отмечает эксперт.