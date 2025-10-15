Почему банки перестали выдавать ипотеку в Казахстане

Национальный банк РК 10 октября повысил базовую ставку до 18%. Такое решение уже имеет непосредственное влияние на экономику страны.
Как передает портал «Крыша», ряд банков заморозил выдачу ипотечных займов.
По состоянию на 14 октября следующие банки приостановили ипотеку:
- Altyn Bank не принимает заявки на ипотеку на вторичное жилье. Работает только ипотека через партнерские программы на первичное жилье;
- Банк «ЦентрКредит» временно закрыл все ипотечные программы по техническим причинам. Принимает заявки только по госпрограмме «7−20−25»;
- «Нурбанк» приостановил выдачу ипотеки и рассмотрение новых заявок;
- ForteBank — ипотечные программы, включая ипотеку под заклад денег, приостановлены;
- Freedom Bank принимает заявки на «вторичку» только от зарплатных клиентов и сотрудников холдинга. Для остальных прием приостановлен. На «первичку» действует каскадная ипотека, по которой купить квартиру можно от застройщиков-партнеров банка. Максимальная сумма ипотеки — 35 млн тенге;
- Halyk Bank приостановил прием заявок на вторичное жилье.
Почему перестали выдавать ипотеку
Причина, по которой банки приостановили прием заявок на ипотечные займы, кроется в том, что им самим теперь стало дороже брать заемные средства — из-за базовой ставки резко сократилась маржа, на которой банки зарабатывают, выдавая кредиты.
Особенно это касается ипотеки на вторичном рынке. Там разница между стоимостью привлеченных средств и ставками по кредитам стала минимальной — банкам просто экономически невыгодно выдавать займы.
Как объясняет экономист Эльдар Шамсутдинов порталу «Крыша», текущие ипотеки в банках рассчитаны на старые параметры. Выдавать кредиты по старым ставкам — значит работать в убыток, особенно если политика ужесточится дальше.
По сути банкам проще зарабатывать на арбитраже, то есть на разнице между ставками, чем на выдаче займов.
Примерно это выглядит так: банк привлек депозиты под 14−15%, а затем деньги с него вложил в инструменты Нацбанка под 17% и никакого кредитного риска. А ипотека при таких условиях — источник убытка, а не прибыли.
«К активному кредитованию банки вернутся, когда Нацбанк сократит ликвидность или ставка по стерилизации перестанет перекрывать доходность по займам. До тех пор рынок останется в режиме паузы и высоких ставок», — отмечает эксперт.