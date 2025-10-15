«Баден-Баден» отсудил у Свердловской области 76,5 млн рублей

«В удовлетворении исковых требований отказать», — приводит слова из судебного решения КП-Екатеринбург.
Региональный департамент туризма аргументировал свой иск тем, что Baden Family нарушила сроки строительства экодеревни в Сысерти. Однако Арбитражный суд Свердловской области счел иск в адрес компании необоснованным.
В июне компания также собиралась продать часть своих термов в Сысерти. На сайте объявлений появилось предложение приобрести их за 888 млн рублей.
Это не первый проигранный иск «Баден-Бадену» департаментом туризма Свердловской области. Ранее уже был иск, когда ведомство хотело отсудить у компании 63,3 млн рублей, которые выделили ей на строительство домов отдыха на курорте. Организация тогда так же нарушила сроки строительства.