Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Баден-Баден» отсудил у Свердловской области 76,5 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября, ФедералПресс. Департамент туризма Свердловской области проиграл суд по взысканию с «Баден-Баден» 76,5 млн рублей, выделенных ей на строительство экодеревни в Сысерти. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на решение арбитражного суда.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — приводит слова из судебного решения КП-Екатеринбург.

Региональный департамент туризма аргументировал свой иск тем, что Baden Family нарушила сроки строительства экодеревни в Сысерти. Однако Арбитражный суд Свердловской области счел иск в адрес компании необоснованным.

В июне компания также собиралась продать часть своих термов в Сысерти. На сайте объявлений появилось предложение приобрести их за 888 млн рублей.

Это не первый проигранный иск «Баден-Бадену» департаментом туризма Свердловской области. Ранее уже был иск, когда ведомство хотело отсудить у компании 63,3 млн рублей, которые выделили ей на строительство домов отдыха на курорте. Организация тогда так же нарушила сроки строительства.