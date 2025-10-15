«Баден-Баден» отсудил у Свердловской области 76,5 млн рублей

Это не первый проигранный иск «Баден-Бадену» департаментом туризма Свердловской области. Ранее уже был иск, когда ведомство хотело отсудить у компании 63,3 млн рублей, которые выделили ей на строительство домов отдыха на курорте. Организация тогда так же нарушила сроки строительства.